Gazzetta: “Niente scossoni, Commisso ha confermato la fiducia a Pioli e Pradè. Avanti insieme”

Fiorentina ultima, delusa e arrabbiata ma senza scossoni. Dagli Stati Uniti, da parte del presidente Rocco Commisso arriva la conferma della fiducia, mai messa in dubbio, nei propri uomini e la voglia di fare fronte comune. Tutti insieme, con la consapevolezza che serva una svolta ma che possa essere raggiunta solo attraverso il lavoro comune.

Quindi Stefano Pioli rimane al proprio posto, come detto a caldo dal d.s. Daniele Pradè dopo la sconfitta di San Siro con il Milan, e anche lo stesso dirigente resta alla guida del comparto sportivo. La società è convinta che se c’è un uomo in grado di tirar fuori la squadra da questa situazione è proprio Pioli che a sua volta si è preso le proprie responsabilità insieme ai giocatori, così come fatto da Pradè. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.