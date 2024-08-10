Gazzetta: "Nico ha detto sì alla Juventus, Thiago Motta lo vuole già per la prima di campionato"

Giuntoli è arrivato ad offrire un prestito con obbligo di riscatto

Nico Gonzalez ha detto sì alla Juventus. Il numero 10 della Fiorentina vuole lasciare Firenze e Torino è destinazione a lui gradita. Adesso però c'è da convincere la Fiorentina che continua a chiedere 35 milioni. Giuntoli è arrivato a offrire un prestito con obbligo a 30 milioni, ma l'idea sarebbe quella di inserire Kostic o McKennie all'interno della trattativa. Inoltre, Thiago Motta è stato molto chiaro: Nico Gonzalez deve arrivare a Torino per la prima giornata di campionato contro il Como. Commisso, prima di vendere il suo gioiello, vuole chiudere per Gudmundsson. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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