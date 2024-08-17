Gazzetta: "Nico alla Juve per 30 milioni. Manca ancora l'intesa sulla formula"
Serve ancora l'accordo definitivo con la Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2024 08:21
Serve ancora l'accordo definitivo con la Juventus e Giuntoli per Nico Gonzalez in bianconero, egli conta di raggiungerlo entro il weekend: si parla di 30 milioni con formula ancora da definire. Da Torino chiedono un prestito oneroso con obbligo, la Fiorentina vuole monetizzare subito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.