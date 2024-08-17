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Gazzetta: "Nico alla Juve per 30 milioni. Manca ancora l'intesa sulla formula"

Serve ancora l'accordo definitivo con la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2024 08:21
Gazzetta: "Nico alla Juve per 30 milioni. Manca ancora l'intesa sulla formula" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Serve ancora l'accordo definitivo con la Juventus e Giuntoli per Nico Gonzalez in bianconero, egli conta di raggiungerlo entro il weekend: si parla di 30 milioni con formula ancora da definire. Da Torino chiedono un prestito oneroso con obbligo, la Fiorentina vuole monetizzare subito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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