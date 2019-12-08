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Gazzetta, Montella a giugno saluterà Firenze. Il suo sostituto? Piace Gattuso

Montella a giugno saluterà Firenze. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport Rocco Commisso e Joe Barone vorrebbero terminare il campionato per poi scegliere accuratamente il suo sostituto. Non s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 11:04
Gazzetta, Montella a giugno saluterà Firenze. Il suo sostituto? Piace Gattuso - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Montella a giugno saluterà Firenze. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport Rocco Commisso e Joe Barone vorrebbero terminare il campionato per poi scegliere accuratamente il suo sostituto. Non sono più ammessi dei crolli come quello avuto a Cagliari. Nel contempo si valuta Gennaro Gattuso. L'ex rossonero, pur essendo attualmente inseguito anche dal Napoli è uno dei nomi che piacciono a Commisso e per di più rispetto ad altri allenatori può già valutare le diverse offerte.

 

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