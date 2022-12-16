Gazzetta: "Mondiale pessimo per Vlahovic, unica giovane punta che non ha aumentato di valore"

La Gazzetta parla del mondiale deludente dell'ex Fiorentina Vlahovic che anche a causa di un infortunio non ha convinto in Qatar

Gazzetta nel suo top e flop non ha parlato solo del giocatore della Fiorentina Amrabat ma anche dell'ex viola Vlahovic. Questo il suo parere:

"Novembre è stato duro per Dusan Vlahovic. Tanti attaccanti Under 25 hanno vissuto giorni d’oro: Mbappé dominante, Alvarez titolare al posto di Lautaro, Richarlison per sempre disteso in orizzontale mentre colpisce un pallone al volo. Dusan no, prima è stato limitato dalla solita pubalgia, poi protagonista di uno dei gol più tristi del Mondiale. Ha segnato per la prima volta nella Coppa del Mondo ma la Svizzera in pochi minuti ha ribaltato quel gol e ha eliminato la Serbia. Doha così per lui resterà nella memoria per la delusione e il gossip, con quella fastidiosa storia del suo legame con la moglie del portiere Rajkovic. La Coppa che avrebbe potuto proiettarlo tra i top del mondo lo ha un po’ ridimensionato, anche se il suo valore di mercato certo non cala particolarmente per un mese storto: le qualità ci sono, l’applicazione anche. La sfida è dimostrare tutto con la Juve. Per ora Vlahovic lavora a parte ma presto sarà in gruppo: prima occasione di riscatto, appena dopo Capodanno".

LA GAZZETTA INCORONA INVECE AMRABAT

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