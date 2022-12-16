Gazzetta incorona Amrabat: "Non è forte è un giocatore dominante, il suo valore è raddoppiato"

Amrabat ha stregato tutti da gli Spurs di Conte al Liverpool di Klopp, e la Gazzetta lo incorona ancora una volta

La Gazzetta fa il punto sui top e flop del mondiale e si sofferma ancora una volta sul viola Amrabat. Questo il parere della rosea: "

"«È un grande onore essere associato a grandi club. Ho molto rispetto per la Fiorentina, è una grande squadra. Io ho un ottimo rapporto con Commisso e il club». Le ultime parole di Sofyan Amrabat a Marca fanno capire che il grande capo del Marocco semifinalista non conta i giorni per l’addio. Il Mondiale però lo ha proiettato in un’altra dimensione. Non è stato forte, è stato dominante. Non è stato uno dei più bravi, è stato probabilmente il miglior centrocampista della Coppa del Mondo. Il mercato ragiona di conseguenza. La Fiorentina ha un’opzione per estendere il suo contratto fino al 2025 e il d.s. Pradè recentemente ha detto: «Siamo contentissimi di Sofy e ce lo teniamo stretto». I tifosi non chiedono altro: Amrabat è l’unico giocatore ad avere un coro personalizzato perché lotta sempre e molla mai. Un mese fa valeva 15-20 milioni, ora sotto i 30-35 si fatica. Occhio alla Premier, su tutti: il Liverpool è attento, Conte lo voleva già mesi fa al Tottenham".

DIFFICILE VEDERE SABIRI ALLA FIORENTINA