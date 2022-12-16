Corriere dello Sport, Sabiri quotazioni in calo: troppo il divario di 5 milioni tra domanda ed offerta 

La candidatura del marocchino è rimasta in stand by

Tra i profili che continua a seguire la Fiorentina c’è Abdelhamid Sabiri. Ad oggi i dirigenti viola sono concentrati a cercare esterni per Italiano. La candidatura del marocchino è rimasta in stand by. L’ostacolo è il divario che resta, 5 milioni la distanza tra domanda ed offerta. L’interessamento dunque è rimasto tale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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