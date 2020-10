Gazzetta, Milenkovic non vuole rinnovare, rischio addio a prezzo di saldo nel 2021

La Gazzetta racconta che in questa sessione di mercato la Fiorentina è riuscita a tenere nella propria squadra un gioiello come Milenkovic, che aveva diverse richieste in Italia e all’estero. Adesso però i viola dovranno provare a prolungare il suo accordo in scadenza nel 2022 per evitare di doverlo cedere con lo sconto nel corso della prossima estate. Il problema è che il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare l’intesa col club di Commisso e dunque è difficile che si arrivi alla firma del prolungamento.