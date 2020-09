Gazzetta, Milenkovic, il Milan offre 20 milioni ma Commisso dice no. I rossoneri tenteranno il colpo…

Sul fronte Milan-Fiorentina non passa un giorno senza un aggiornamento. Così è fatale tornare sempre sulle mire rossonere per Nikola Milenkovic. Anche dopo la vittoria sul Bologna Pioli ha battuto sul tasto difensore. Sinora la valutazione di 20 milioni del serbo ha raffreddato gli uomini di Commisso, ma è chiaro che Gadizis aspetta buone nuove sulla cessione di Paquetà per sferrare l’attacco finale a Milenkovic. E non si sottovalutino i segnali che arrivano da Firenze e che vedono i viola interessati a Fazio della Roma o Lyanco del Torino. Insomma Barone e Pradè si guardano intorno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

