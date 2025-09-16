Gazzetta mette in evidenza: “Kean ancora a secco in campionato: 9 tiri, tutti finiti fuori”

La Viola ha finora segnato due sole volte in tre partite di campionato: una con Rolando Mandragora nel pareggio (1-1) di Cagliari alla prima giornata e l’altra sabato sera nella disfatta interna (1-3) col Napoli nel finale col difensore Luca Ranieri, a bersaglio anche nella sfuriata al ritorno del playoff di Conference col Polissya che ha prodotto il ribaltamento da 0-2 a 3-2. Due reti, due punti in tre partite.

Ma quel che salta agli occhi è che il bomber Moise Kean, autore di 19 bersagli nello scorso campionato e partito a bomba in Nazionale dove ha segnato un gol all’Estonia e due a Israele, è ancora a secco. Non solo, finora non ha mai centrato lo specchio della porta. Le sue conclusioni, ben nove, sono finite tutte fuori. E non meglio hanno fatto i suoi colleghi di reparto. L’esperto Edin Dzeko non ha ancora tirato, anche se ha segnato la rete del 3-2 nel ritorno del playoff europeo. Roberto Piccoli è quello che statisticamente ha fatto meglio: due tiri nello specchio e altrettanti fuori. Col Toro ha trovato Israel, col Napoli Milinkovic-Savic. Ma poteva fare di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.