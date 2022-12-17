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Gazzetta, mercato? No. La Fiorentina ha deciso di aspettare Castrovilli-Gonzalez e Sottil

La Fiorentina punta agli acquisti in "casa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:33
Gazzetta, mercato? No. La Fiorentina ha deciso di aspettare Castrovilli-Gonzalez e Sottil - Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Riccardo Sottil (ACF Fiorentina)

Il recupero di Castrovilli unito a quelli previsti per Gonzalez (gennaio) e Sottil (inizio febbraio) hanno al momento convinto la Fiorentina a non affondare nel mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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