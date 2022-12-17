Gazzetta, mercato? No. La Fiorentina ha deciso di aspettare Castrovilli-Gonzalez e Sottil
La Fiorentina punta agli acquisti in "casa
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 09:33
Il recupero di Castrovilli unito a quelli previsti per Gonzalez (gennaio) e Sottil (inizio febbraio) hanno al momento convinto la Fiorentina a non affondare nel mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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