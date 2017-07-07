Gazzetta: martedì l'incontro tra Fiorentina e Juventus per decidere il futuro di Bernardeschi

Per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione, mentre i bianconeri potrebbe inserire anche Orsolini nella trattativa

La Juventus continua a lavorare su due fronti, quello con la Fiorentina per Federico Bernardeschi e quello con il Bayern Monaco per Douglas Costa. Non è infatti da escludere la possibilità che alla fine possano arrivare entrambi e per quel che riguarda il viola il club bianconero ha iniziato a pianificare l'attacco. Per lui è pronto un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione, mentre alla Fiorentina saranno offerti 40 milioni di euro più bonus, che però devono ancora essere decisi. Martedì l'incontro tra i due club e sempre secondo la rosea non è da escludere che si possa parlare anche di Orsolini, giocatore che interessa molto a Corvino.

Fonte: La Gazzetta dello Sport