Gazzetta, l'Inter scarta Vrsaljko? Marotta vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'Inter cerca terzini sinistri. L'esigenza, probabilmente, nasce dal forte dubbio che Marotta e Ausilio hanno di riscattare Sime Vrsaljk...

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'Inter cerca terzini sinistri. L'esigenza, probabilmente, nasce dal forte dubbio che Marotta e Ausilio hanno di riscattare Sime Vrsaljko dall'Atetico Madrid per 17,5 milioni di euro, in estate. L'ultimo giocatore sondato è Cristiano Biraghi. Dal 2003 al 2011, giocando anche in prima squadra e in Champions League, ha vestito la maglia dell'Inter. L'esplosione però è avvenuta a cavallo delle ultime due stagioni con la Viola, con la titolarità fissa guadagnata anche in Nazionale. La Fiorentina però spara alto, valutandolo tra i 15 e i 20 milioni.