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Notizie Vrsaljko Fiorentina
Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione
23 gennaio 2021 10:44
Gazzetta, l'Inter scarta Vrsaljko? Marotta vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni
09 gennaio 2019 10:12
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