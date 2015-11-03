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Notizie Vrsaljko Fiorentina

Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione

23 gennaio 2021 10:44

Gazzetta, l'Inter scarta Vrsaljko? Marotta vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni

09 gennaio 2019 10:12

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