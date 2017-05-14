Gazzetta, l'ennesima formazione sbagliata di Paulo Sousa, sarà mica un caso?

Le scelte iniziali di Paulo Sousa sono completamente sbagliate secondo la Gazzetta dello Sport, e lui se ne sta seduto comodamente in panchina...

La Gazzetta dello Sport si domanda il perché di certe scelte iniziali di formazione da parte di Paulo Sousa: se infatti è normale, anzi giusto, che Inzaghi presenti al fischio d’inizio soli tre titolari pensando alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve, come spiegare la bocciatura di Kalinic, Tello, Sanchez e anche di Ilicic e Saponara? Sousa, ancora una volta sempre seduto in panchina perché amareggiato dalle critiche dei tifosi, è sempre meno convincente nel suo undici iniziale. Meno male che poi i cambi e le scelte a partita incorso hanno cambiato tutto...