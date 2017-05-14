Labaro Viola

Gazzetta, l'ennesima formazione sbagliata di Paulo Sousa, sarà mica un caso?

Le scelte iniziali di Paulo Sousa sono completamente sbagliate secondo la Gazzetta dello Sport, e lui se ne sta seduto comodamente in panchina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2017 11:53
Gazzetta, l'ennesima formazione sbagliata di Paulo Sousa, sarà mica un caso? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gazzetta Dello Sport
Sousa
Lazio
Condividi

La Gazzetta dello Sport si domanda il perché di certe scelte iniziali di formazione da parte di Paulo Sousa: se infatti è normale, anzi giusto, che Inzaghi presenti al fischio d’inizio soli tre titolari pensando alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve, come spiegare la bocciatura di Kalinic, Tello, Sanchez e anche di Ilicic e Saponara? Sousa, ancora una volta sempre seduto in panchina perché amareggiato dalle critiche dei tifosi, è sempre meno convincente nel suo undici iniziale. Meno male che poi i cambi e le scelte a partita incorso hanno cambiato tutto...

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok