Gazzetta: “L’Atalanta apre all’obbligo di riscatto e ad oggi è leggermente favorita nell’affare Zaniolo”

La corsa tra Atalanta e Fiorentina per l’acquisto del cartellino di Nicolò Zaniolo è trattata su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Secondo quanto riportato dalla testata sportiva, le somme offerte dai due club italiani non sarebbero così lontane dai 20-22 milioni richiesti dal Galatasaray per la vendita del giocatore. Si legge infatti che l’Atalanta ha aperto all’obbligo di riscatto e ora sembra leggermente favorita per assicurarsi l’ex Roma, con un ottimismo crescente nelle ultime ore.

Secondo il Corriere dello Sport, la società bergamasca, per avvicinarsi alle richieste dei turchi, potrebbe proporre un prestito oneroso di 5 milioni più un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per 15 milioni. La Fiorentina, invece, vorrebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma non a 20 milioni: la proposta su cui sta riflettendo sarebbe un prestito oneroso per 2 milioni più un obbligo di riscatto per 14 milioni, per un totale di 16 milioni di euro.

CdS: “Se salta Zaniolo l’alternativa è Colpani. L’ostacolo è la richiesta del Monza”