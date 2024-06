Corriere dello Sport: “Colpani è l’alternativa a Zaniolo. L’ostacolo è la richiesta del Monza, 20 milioni”

Stallo Zaniolo. Il testa a testa tra Atalanta e Fiorentina continua e per adesso, nessuno sembra accontentare il Galatasaray. Per questo motivo, Pradè sta sondando altri nomi in caso di stop alla trattativa dell’ex Roma. Il primo sulla lista è Andrea Colpani, fantasista del Monza di Nesta.

Il giocatore piace tantissimo a Palladino che vorrebbe riaverlo con sé a Firenze. Anche Colpani gradirebbe la presenza dell’allenatore che lo ha lanciato in Serie A e fatto crescere. Gli ostacoli? Le richieste del Monza che non si allontanano dai 20 milioni che il Galatasaray vuole per Zaniolo. Inoltre, sul giocatore ci sono anche la Lazio di Baroni e il Marsiglia di De Zerbi. Per quello, il rischio asta è dietro l’angolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

