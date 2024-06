Di Marzio: “Il Galatasaray adesso chiede 19 milioni per Zaniolo. Fiorentina più avanti dell’Atalanta”

Nella giornata di oggi, sabato 29 giugno, la Fiorentina ha avuto un dialogo piuttosto intenso con il Galatasaray per Zaniolo, facendo qualche passo avanti rispetto all’Atalanta, che ieri era sfavorita. La richiesta del club turco è scesa da 20 a 19 milioni fra prestito e obbligo di riscatto condizionato: si lavora sempre sulle percentuali legate alle presenze per far scattare l’obbligo. La Fiorentina sembra oggi più intenzionata a venire incontro alle esigenze del Galatasaray, mentre l’Atalanta resta un po’ più rigida. Nella stagione appena conclusa in prestito all’Aston Villa, Zaniolo ha collezionato 3 gol in 40 presenze tra campionato, Conference League, FA Cup, qualificazioni alla Champions ed EFL Cup. Lo scrive Gianluca Di Marzio

SI, È PROPRIO QUEL VARGAS LI...