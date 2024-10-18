Gazzetta: "L'arma segreta della Fiorentina sono i calci da fermo: 7 gol su 9 arrivati da palle inattive"

Fiorentina da record sugli angoli! Ha segnato più di tutti da situazione da corner

7 dei 9 gol messi a segno da Biraghi e i suoi nelle prime sette giornate arrivano da palle inattive. Indice di lavoro e preparazione. Punizioni, angoli, rigori e, per ultimo, con la rete di Adli al Milan, rimesse laterali: Palladino sta traendo il massimo da tutte le situazioni codificate in campo. Gli angoli poi sono da record: a Fiorentina ha segnato più di tutte dai tiri dalla bandierina, 3 reti. Veri e propri schemi realizzati, quantomeno per le due reti segnate a settembre col Monza (prima Cataldi per Kean e poi Adli per Gosens), più manovrato invece il gol di Martinez Quarta a Bergamo. C'è da aggiungere a questo elenco anche un altro guizzo di Quarta, nella gara d'andata di Conference contro la Puskas Akademia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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