Gazzetta lancia l’allarme: “Senza Nico e Bonaventura questa Fiorentina non vince”

Peccato che siano già due gare di campionato che la Fiorentina non va in buca: in casa con l’Empoli e in trasferta con la Lazio. Guarda caso, le ha perse entrambe, come la sfida con l’Inter, anche lì a secco. Prima, la Fiorentina viaggiava con la media di due gol a partita, sorretta perlopiù dalla seconda giovinezza di Bonaventura (4) e dalla splendida (ri)partenza di Nico Gonzalez. Il campione argentino è già a quota 5 reti. Gliene manca soltanto una per eguagliare il suo record personale in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

