Adesso che forse Vincenzo Italiano ha trovato il suo centravanti, dopo le ottime prestazioni di Lucas Beltran con Cukaricki in coppa (2 gol e 1 palo) e Lazio (stupenda rete annullata e palo), si dovrà concentrare sulla ricerca del dirimpettaio giusto per Nico Gonzalez. Ok, ci sono forse dei problemini più urgenti in difesa, ma sono di difficile risoluzione visto il gioco della Fiorentina. Perché la Viola vive di attacco e di gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.