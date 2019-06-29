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Gazzetta, la scelta di De Rossi per la Fiorentina anche per Davide Astori. Ma si è preso alcuni giorni per pensarci...

Negli ultimi giorni Daniele De Rossi ha avuto la conferma di essere ancora molto apprezzato come calciatore. I suoi amici Montella e Pradè gli hanno spalancato le porte della Fiorentina. L’Aeroplanino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 11:28
Gazzetta, la scelta di De Rossi per la Fiorentina anche per Davide Astori. Ma si è preso alcuni giorni per pensarci... - Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 19/05/2016 Firenze ( Italia) Nazionale Italiana calcio Raduno della Nazionale italiana di calcio, Centro Tecnico Federale di Coverciano Nella foto: Daniele De Rossi, Davide Astori Photo LaPresse - Jennifer Lorenz
Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 19/05/2016 Firenze ( Italia) Nazionale Italiana calcio Raduno della Nazionale italiana di calcio, Centro Tecnico Federale di Coverciano Nella foto: Daniele De Rossi, Davide Astori Photo LaPresse - Jennifer Lorenz
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Negli ultimi giorni Daniele De Rossi ha avuto la conferma di essere ancora molto apprezzato come calciatore. I suoi amici Montella e Pradè gli hanno spalancato le porte della Fiorentina. L’Aeroplanino sarebbe ben felice di consegnargli le chiavi di un centrocampo tutto da ricostruire, dove il giovane Bennacer potrebbe crescere ancora più in fretta con la presenza e i consigli di un leader come Daniele.

Pensando a Davide. Se decidesse di continuare con la Serie A, la nuova Fiorentina di mister Rocco sarebbe sicuramente la soluzione migliore. Per mille motivi. Non ultimo l’amicizia che lo legava a Davide Astori. Giocare con la ma-glia viola sarebbe un modo perfetto per rendergli onoreSe fosse solo il cuore a decidere probabilmente De Rossi andrebbe avanti. Ma appena tornato a casa, nella Capitale, tanti pensieri hanno preso il sopravvento. Per questo motivo ha raffreddato, anzi gelato, gli entusiasmi dei dirigenti viola. E ha scelto di non rispondere alle chiamate di altri corteggiatori.

La Gazzetta dello Sport

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