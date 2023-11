Gazzetta: “La Roma piomba su Milenkovic, la Fiorentina chiede 20 milioni. I giallorossi proveranno l’assalto”

Nikola Milenkovic, la Roma sarebbe realmente interessata al serbo, anche a causa dell’infortunio di Chris Smalling e di Ndicka, con quest’ultimo che a fine dicembre saluterà tutti per un mese, se non anche qualcosa in più, vista la sua presenza in Coppa d’Africa. Inoltre, c’è Kumbulla, che manca da 7 mesi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il general manager Tiago Pinto vuole correre ai ripari ed il nome sul suo taccuino è proprio quello di Nikola Milenkovic.

La Fiorentina chiede tanti soldi, circa 20 milioni di euro, ma il giocatore a Trigoria piace (e anche da tempo), con la Roma che vuole provarci per risolvere un problema e dare l’assalto definitivo alla Champions. Milenkovic ha già un ingaggio da superstar (3,3 milioni di euro, è il più pagato in assoluto della rosa a disposizione di Italiano), ma, secondo il giornale, cedendo Smalling (3,5 milioni più bonus) altrove il monte-ingaggi non cambierebbe in funzione del financial fair play. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CHIESA GOL SOLO IN NAZIONALE