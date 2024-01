Gazzetta: “La pista Kean-Fiorentina è molto fredda. Il Monza è in vantaggio per lui”

Il nome di Moise Kean è quello che suscita più curiosità in casa Fiorentina nelle ultime ore. La pista per l’attaccante italiano risulta essere particolarmente fredda. Su di lui ci sono il Monza, che sembra in vantaggio, e il Bologna. Il quotidiano parla anche del possibile trasferimento in prestito all’Empoli di Nzola, ma potrebbe essere una soluzione degli ultimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

