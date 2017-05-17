Gazzetta, la Fiorentina vuole Benassi del Torino, è sfida con l'Inter per il suo acquisto

Mihajlovic lo ha messo da parte nel suo Torino, adesso per il centrocampista capitano dell'Under 21 si possono scatenere le pretendenti

La Fiorentina vuole portare a Firenze Marco Benassi. Il capitano dell’Under 21 (5 gol e 24 gare da titolare in questa stagione) è finito ai margini nel Torino da quando Mihajlovic è passato al 4-2-3-1, tanto che l’ultima partita giocata per intero risale a due mesi fa, quella contro la Lazio. Sul giocatore non solo la squadra viola ma anche l'Inter che lo ha lanciato nel grande calcio. Così riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina.