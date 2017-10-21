Gazzetta: la Fiorentina riparte da due certezze, il progetto stadio e Federico Chiesa

La Fiorentina di oggi si fonda su due certezze: lo stadio e Federico Chiesa. Proprio di questo ha parlato ieri anche Mario Cognigni, il Presidente gigliato, a margine di un evento, si è soffermato pro...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2017 12:19

Condividi