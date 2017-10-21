Gazzetta: la Fiorentina riparte da due certezze, il progetto stadio e Federico Chiesa
La Fiorentina di oggi si fonda su due certezze: lo stadio e Federico Chiesa. Proprio di questo ha parlato ieri anche Mario Cognigni, il Presidente gigliato, a margine di un evento, si è soffermato pro...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 12:19
La Fiorentina di oggi si fonda su due certezze: lo stadio e Federico Chiesa. Proprio di questo ha parlato ieri anche Mario Cognigni, il Presidente gigliato, a margine di un evento, si è soffermato proprio sul progetto stadio e sul progetto Chiesa. Così, mentre da una parte procedono i lavori per portare a Firenze uno stadio di proprietà, la Fiorentina e Pioli puntano tutto su Chiesa, nonostante l'interessamento del Napoli.
Fonte: La Gazzetta dello Sport