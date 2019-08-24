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Gazzetta, la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ma nel contempo contro il Napoli Biraghi gioca

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ad accettare il trasferimento in viola nello scambio con Biraghi. Oggi però il laterale viola sarà a di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 09:59
Gazzetta, la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ma nel contempo contro il Napoli Biraghi gioca -
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Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ad accettare il trasferimento in viola nello scambio con Biraghi. Oggi però il laterale viola sarà a disposizione di Montella per la prima gara della nuova stagione contro il Napoli.

 

 

 

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