Gazzetta, la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ma nel contempo contro il Napoli Biraghi gioca
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ad accettare il trasferimento in viola nello scambio con Biraghi. Oggi però il laterale viola sarà a di...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 09:59
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la Fiorentina ieri ha provato a convincere Dalbert ad accettare il trasferimento in viola nello scambio con Biraghi. Oggi però il laterale viola sarà a disposizione di Montella per la prima gara della nuova stagione contro il Napoli.