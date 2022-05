Gazzetta: “La Fiorentina alla ricerca di 3-4 nuovi titolari di livello per poter crescere ulteriormente”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina e ne indica gli obiettivi. La viola sarebbe alla ricerca di tre o quattro titolari ai quali aggiungere almeno altrettanti calciatori di valore per migliorare la qualità delle rotazioni. Tutto questo tenendo in considerazione ulteriori cessioni che potrebbe far aumentare il numero di giocatori da cercare

STADIO LA FIORENTINA CERCA IL RINNOVO DI MILENKOVIC