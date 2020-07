In tanti lo cercano, ma Ivan Juric è a un passo dal prolungamento del contratto con il Verona. Nei giorni scorsi era stato accostato con insistenza alla Fiorentina ma secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Genoa e Crotone resterà ancora a Verona. Quando gli chiedono a che punto sia la trattativa per il rinnovo, Juric risponde: «La società è molto chiara e corretta e stiamo continuando a parlare: l’importante è che anche nella prossima stagione ci sia la stessa “fame” di quest’anno».

Ingaggio ritoccato con un robusto aumento, investimenti calibrati per costruire il nuovo Verona (nessuna spesa pazza, ma giocatori giusti nei posti giusti, all’insegna della condivisione e del confronto con il d.s. Tony D’Amico), la possibilità di far crescere un progetto tecnico che ha stupito: queste le basi per andare avanti insieme, con un accordo pluriennale che attende la firma di Juric per l’ufficialità. Il più è (abbondantemente) fatto, si aspetta l’ufficialità.