Gazzetta: “Italiano il sostituto di Spalletti, De Laurentiis convinto: da valutare la fattibilità a fine stagione”

Scrive La Gazzetta dello Sport, tra i possibili sostituti di Spalletti al Napoli, c’è Vincenzo Italiano. Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano. Il primo sarebbe l’erede ideale di Spalletti per quello che riguarda lo sviluppo del gioco. Conosce già la piazza di Napoli, per averci giocato, ma appare troppo concentrato sulla nuova esperienza in Premier per accettare altre proposte. L’attuale tecnico della Fiorentina, finalista di coppe, è anch’egli sulla scia di un gioco offensivo e prodotto con grande intensità. Bisognerà vedere come chiuderà a Firenze la stagione per capire disponibilità e fattibilità.

