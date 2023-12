Gazzetta, Italiano ha chiesto esterni che segnano. Da Beste a De La Vega, tutti i nomi sul taccuino viola 

Vincenzo Italiano è stato chiaro in conferenza stampa. O gli esterni fanno di più, oppure si si intervenga a gennaio. Anche visto l’infortunio di Nico i viola potrebbero andare forte su un’ala da 4-3-3. Un nome uscito dalla Germania è quello di Jan-Niklas Beste, ala del Heidenheim. 5 reti e 8 assist in Bundesliga il suo curriculum. Costa sette milioni.

Poi c’è la pista Laurientè. Il francese costa 25 milioni, ma il Sassuolo difficilmente si priva dei propri top player a stagione in corso. Infine l’altro nome è quello di Pedro De La Vega, del Lanus. Giocare di grande prospettiva, ma che come Beltran, avrebbe bisogno di tempo per conoscere il calcio italiano. E il tecnico viola necessiterebbe di giocatori già pronti per centrare gli obiettivi di alta classifica. Le conoscienze di Burdisso potrebbero agevolare l’operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

