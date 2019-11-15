Gazzetta, il futuro di Federico Chiesa: in estate sarà asta tra Juventus ed Inter
Chiesa: futuro in Italia tra Juventus ed Inter.
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 10:58
La prossima estate sarà ancora asta per Federico Chiesa (oltre che per Eriksen del Tottenham) della Fiorentina. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che parla di una base da 60 milioni di euro per trattare il calciatore, anche se molto dipenderà da come disputerà questa di stagione. Da una parte la Juventus che aveva già una bozza di accordo con il babbo Enrico la scorsa estate, ma dove troverebbe anche una concorrenza incredibile, dall'altra l'Inter dove Conte lo vedrebbe invece tra i punti fermi della sua rosa. Chi la spunterà?