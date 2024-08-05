Gazzetta: “Gudmundsson sempre più vicino alla Fiorentina. Serve solo qualche bonus aggiuntivo”
L'offerta della Fiorentina piace molto al Genoa
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2024 08:44
Albert Gudmundsson si avvicina sempre di più alla Fiorentina. L’offerta della Fiorentina di 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto piace molto al Genoa. Adesso serve solo uno sforzo in più da parte dal club di Rocco Commisso. Un bonus aggiuntivo o un po' più di 20 milioni come cifra aggiuntiva. Insomma, solo questioni di dettagli prima di vedere l'islandese con la maglia della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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