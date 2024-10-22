Gazzetta: “Gudmundsson a Lecce è uscito camminando bene. Salta minimo 4 partite”

La buona notizia è che non ha lasciato lo stadio trascinandosi

La Fiorentina rimane con il fiato sospeso per quanto riguarda Albert Gudmundsson. L'islandese infatti, dopo 5 minuti, ha lasciato il campo dopo essersi toccato la coscia destra: risentimento al flessore, fa sapere il club viola. L’ex Genoa ha lasciato lo stadio camminando bene sulle sui gambe, non si trascinava. Questo è sicuramente una buona notizia, ma la preoccupazione rimane tanta. Nella giornata di domani la Fiorentina effettuerà gli esami del caso per decidere come comportarsi e capire l'entità dell'infortunio.

Quante partita salterà Gudmundsson? Nei migliori dei casi ne salterebbe 4: San Gallo, Roma, Genova e Torino. Ovviamente, prima bisogna capire quanto è gravo l'infortunio. Palladino lo considera fondamentale e per questo non verrà assolutamente rischiato nulla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nessun-report-della-fiorentina-sullinfortunio-di-gudmundsson-in-serata-fara-gli-esami-mercoledi/273501/