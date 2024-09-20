Gazzetta: “Gosens un punto fermo della Fiorentina. Biraghi e Parisi non possono rubargli il posto"

L'esterno tedesco sta dimostrando di essere in grande forma, per Palladino è insostituibile

Robin Gosens, l’esterno tedesco ha mostrato di essere in grande forma anche contro l'Atalanta e per questo motivo Palladino lo considera un insostituibile. Per adesso né Biraghi, adattato a braccetto, e né Parisi, che crescerà alle sue spalle, sono in grado di rubargli il posto da titolare. La Fiorentina, insomma, riparte da qui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/delio-rossi-palladino-ha-giocato-con-la-fiorentina-incompleta-bisogna-aspettare-10-partite-per-giudicare/268936/