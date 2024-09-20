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Gazzetta: “Gosens un punto fermo della Fiorentina. Biraghi e Parisi non possono rubargli il posto"

L'esterno tedesco sta dimostrando di essere in grande forma, per Palladino è insostituibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2024 08:40
Gazzetta: “Gosens un punto fermo della Fiorentina. Biraghi e Parisi non possono rubargli il posto" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Robin Gosens, l’esterno tedesco ha mostrato di essere in grande forma anche contro l'Atalanta e per questo motivo Palladino lo considera un insostituibile. Per adesso né Biraghi, adattato a braccetto, e né Parisi, che crescerà alle sue spalle, sono in grado di rubargli il posto da titolare. La Fiorentina, insomma, riparte da qui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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