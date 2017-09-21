Gazzetta, Fiorentina messa male in campo in attacco. Chiesa, Thereau e Benassi flop

La Gazzetta dello Sport parla della sterilità offensiva viola contro la Juventus. Chiesa non salta mai Asamoah e Benassi non dialoga mai con Simeone

Quando Dybala scende tra i mortali, i bianconeri in Italia vincono lo stesso, perché hanno troppe soluzioni, almeno rispetto ad avversari come i viola che entrano in campo per non perdere e il resto si vedrà. Di più la squadra di Allegri non ha meritato, per questo sono tre punti importantissimi. Quella di Pioli, invece, non è messa benissimo in campo, soprattutto sulla trequarti, dove Chiesa non supera mai Asamoah a destra, mentre sarebbe stato meglio accentrare Thereau e non Benassi per farlo dialogare con Simeone. Risultato: spesso i due sono assenti e la Fiorentina non sa mai come ripartire.

La Gazzetta dello Sport