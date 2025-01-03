Gazzetta: “Fiorentina anti-Napoli, Torna Gosens, spazio a Mandragora? Ballottaggio Beltran-Gud”

La Fiorentina anti-Napoli sarà simile a quella vista contro la Juve

La Fiorentina anti-Napoli sarà molto simile a quella che ha pareggiato nell'ultimo turno in casa della Juventus. L'unico cambio è atteso sulla sinistra difensiva dove Gosens è di nuovo in vantaggio su Parisi. A centrocampo Cataldi sembra recuperato (ha lavorato a parte mercoledi), ma se non dovesse essere al meglio spazio allora a Mandragora. In avanti piccolo ballottaggio Gudmundsson- Beltran. Il centravanti sarà come sempre Kean, alla ricerca del primo gol in carriera con il Napoli. Curiosità per capire se Nicolas Valentini, ufficializzato ieri, sarà convocato, mentre non ci sarà di sicuro Martinez Quarta che torna al River Plate e ha già salutato Firenze: «Grazie di tutto. Rimarrete sempre nel mio cuore». Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-pablo-mari-alla-fiorentina-intanto-ha-messo-in-vendita-la-casa-i-due-club-parleranno-il-13-gennaio/283179/