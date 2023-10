Gazzetta: “Difesa Fiorentina disastrosa: Quarta non riesce a chiudere, Milenkovic impalato”

Reazione vana della Fiorentina. Italiano nel secondo round ha inserito subito Sottil per cercare qualche sgasata che mettesse in crisi la difesa. Ma né lui nè gli altri entrati hanno cambiato le cose. L’Empoli ha pagato lo sforzo del tanto correre e per 20’ ha subito il ritorno viola ma è rimasto sul pezzo favorito dalle manovre prevedibili viola. Sottil ha avuto un paio di occasioni gettate alle stelle, per il resto nessuno riusciva ad arrivare pulito al tiro. Da qui i tanti corner. Restando bassa e pronta a gettarsi in avanti quando riconquistava palla, la banda Andreazzoli alla fine ha trovato il raddoppio per una dormita della difesa. Quarta non chiudeva su Cambiaghi che di tacco serviva Fazzini pronto al cross dove Milenkovic, chissà come mai, restava impalato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “ABBIAMO FATTO ERRORI, NON ABBIAMO AVUTO QUALITÀ E PRECISIONE. DOBBIAMO RIPARTIRE”