Gazzetta di Modena, Berardi ha chiesto la cessione. Può andare alla Fiorentina per 35 milioni

Domenico Berardi via dal Sassuolo! La notizia è stata lanciata da La Gazzetta di Modena, secondo il quotidiano infatti l’attaccante avrebbe chiesto al club neroverde di essere ceduto in questa finestra del calciomercato estivo. Domenico Berardi avrebbe dunque comunicato alla dirigenza neroverde di voler essere ceduto. Il Sassuolo valuta 35 milioni di euro il cartellino dell’esterno offensivo, sul quale è vivo l’interesse del Milan e della Fiorentina.

Il modo di giocare di Berardi si sposerebbe a pieno sia in rossonero col 4-2-3-1 di mister Pioli, che in Viola nel 4-3-3 di mister Vincenzo Italiano. Berardi, classe 1994, è al Sassuolo dalla stagione 2012/13 quando in Serie B ottenne la promozione nella massima serie con i neroverdi realizzando 11 gol. Berardi ha poi messo a segno 86 gol nelle otto stagioni successive in Serie A con il Sassuolo, ha fatto registrare il suo record di gol (17) nell’ultimo campionato. Ora però potrebbe esserci l’addio con gli emiliani.

