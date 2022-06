Gazzetta dello Sport, Fiorentina su Gollini. Il portiere è in uscita dall’Atalanta: servono 12 milioni

È finita dopo appena un anno l’avventura di Pierluigi Gollini al Tottenham. L’esperienza inglese non è andata come si aspettava ed è finito per essere solo un portiere di riserva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere tornato all’Atalanta è solo di passaggio da Bergamo. La Fiorentina, in cerca di un portiere, vorrebbe assecondare la sua voglia di essere protagonista. Serviranno almeno 12 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. La pista viola è calda, ma si potrebbe scaldare ulteriormente nei prossimi giorni, ma rimane il Torino sullo sfondo.