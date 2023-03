Gazzetta, dal 1’ oggi tocca a Jovic, il bomber di Coppa. Cabral anche è in grande spolvero 

Stasera con tutta probabilità toccherà a Luka Jovic suonare la carica contro i turchi, agguerriti ma francamente inferiori sotto il punto di vista tecnico. Il serbo in Conference è il serial bomber che tutti si aspettavano: tra girone e play off col Braga è già a quota 6, capocannoniere del torneo. Con Arthur Cabral, anche lui in gran spolvero nell’ultimo periodo, pronto a entrare. Non è un caso che i due attaccanti adesso funzionino bene: la Fiorentina come detto si è ritrovata, le belle vittorie col Verona e sopratutto col Milan sono lì a dimostrarlo. E adesso nella squadra c’è un pieno di fiducia e la voglia di trovare continuità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

