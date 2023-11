Gazzetta critica Italiano: “Stop all’imitazione di Guardiola. Perché Bonaventura fuori?”

Parisi, il terzino destro della Fiorentina, è un mancino integrale e ha pagato la riconversione sulla fascia che non gli appartiene, soluzione imposta dall’emergenza per gli infortuni di Dodo e Kayode. Un attimo di esitazione fatale, tra interno e esterno, e Kostic gli è fuggito via. Al centro si è consumato l’altro pasticcio, Martinez Quarta è stato fulminato da Miretti. Forse il difensore argentino ha sofferto i pendolarismi con il centrocampo, le soluzioni alla Guardiola sono glamour, ma il rischio è la perdita di identità. Nella Fiorentina spiccava l’assenza di Bonaventura, scelta tecnica discutibile di Italiano, perché Barak, il sostituto, non ha sbrigato lo stesso lavoro di ricucitura dell’azzurro tra centrocampo e trequarti. E davanti al ceco, l’argentino Beltran finiva con regolarità tra le fauci di Bremer. Fiorentina dominante, ma incapace di monetizzare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

