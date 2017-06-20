Gazzetta, Corvino vuole vendere Borja per risparmiare, società e calciatore aspettano ammissioni reciproche

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'affare alla fine si farà ma i tempi sono molto lunghi. Corvino vuole risparmiare 8 milioni lordi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'affare tra Inter e Fiorentina per Borja Valeri in nerazzurro si farà, ma non in tempi brevissimi. Corvino non vede l'ora di risparmiare 8 milioni lordi di ingaggio in due anni e aspetta ci sia il lieto fine. Il calciatore vuole che sia la Fiorentina ha esporsi su questa situazione mentre la società vuole che sia il calciatore a dire che vuole andare via secondo la Gazzetta.