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Gazzetta, Corvino vuole vendere Borja per risparmiare, società e calciatore aspettano ammissioni reciproche

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'affare alla fine si farà ma i tempi sono molto lunghi. Corvino vuole risparmiare 8 milioni lordi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 08:16
Gazzetta, Corvino vuole vendere Borja per risparmiare, società e calciatore aspettano ammissioni reciproche - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'affare tra Inter e Fiorentina per Borja Valeri in nerazzurro si farà, ma non in tempi brevissimi. Corvino non vede l'ora di risparmiare 8 milioni lordi di ingaggio in due anni e aspetta ci sia il lieto fine. Il calciatore vuole che sia la Fiorentina ha esporsi su questa situazione mentre la società vuole che sia il calciatore a dire che vuole andare via secondo la Gazzetta.

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