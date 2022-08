Gazzetta, Conference, Fiorentina occhio al Twente e all’Anversa: le insidie non mancano

Dopo la prima divisione fatta ieri dalla UEFA, la Fiorentina ha ridotto sensibilmente le possibili destinazioni per il Play Off in programma il 18 (andata) ed il 25 agosto (ritorno). Solo il superamento di quel turno consegnerebbe la Conference League ai viola sublimando il campionato scorso.

Oggi dall’urna di Nyon uscirà un numero che corrisponderà ad un match fra due squadre accoppiato alla Fiorentina: chi vince quella partita sfiderà la formazione di Italiano. Complicato a parole, semplice nei fatti. Il club di Commisso giocherà contro la vincente di Twente- Cukaricki Belgrado, oppure la vincente di Sepsi Sfantu Gheorghe (Romania-Djurgården (Svezia), Lillestrøm-Anversa o Cska Sofia -Saint Patrick’s Athletic (Irlanda). Da stabilire anche se l’andata sarà a Firenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

