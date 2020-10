Gazzetta, Commisso sorride, per Chiesa incassa dalla Juve (quasi) quanto richiesto

Dettagli finanziari: quei 40 milioni per Chiesa sono pagabili in tre anni, particolare che permette alla Juve di dilazionare in cinque stagioni il pagamento, come generalmente non accade. La Fiorentina, in cambio, ottiene una cifra importante, molto vicina ai 70 milioni che Commisso si proponeva di incassare. In un mercato difficile per tutti (e per le italiane di più), in cui più che vendere si presta, la Fiorentina ha ottenuto il massimo. Chiesa sa che l’investimento della Juve gli metterà pressione ed ma è felice lo stesso, non solo per un contratto vicino ai 5 milioni a stagione: ha scelto la Juventus da tempo e ieri ha avuto quello che voleva, nonostante i fischi dei tifosi della Fiorentina ai margini delle visite alla clinica Fanfani. Non c’è dubbio che quegli stessi fischi torneranno al primo scontro diretto al Franchi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, CHIESA, DAL ROMANTICO ESORDIO CON LA FIORENTINA CONTRO LA JUVE AL “TRADITORE” URLATO IERI