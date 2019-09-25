Gazzetta, Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. La società viola è convinta del rilancio
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente viola Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. E sono convinti che nel giro di un mese e mezzo la squadra viola avrà ripreso una posizi...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 14:08
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente viola Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. E sono convinti che nel giro di un mese e mezzo la squadra viola avrà ripreso una posizione più corretta in classifica.