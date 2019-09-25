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Gazzetta, Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. La società viola è convinta del rilancio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente viola Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. E sono convinti che nel giro di un mese e mezzo la squadra viola avrà ripreso una posizi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 14:08
Gazzetta, Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. La società viola è convinta del rilancio -
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Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente viola Commisso, Barone e Pradè sono con Montella. E sono convinti che nel giro di un mese e mezzo la squadra viola avrà ripreso una posizione più corretta in classifica.

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