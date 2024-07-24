Gazzetta: "Colpani arriverà alla Fiorentina. Al Monza 3 milioni per il prestito, 12 per l'obbligo e 3 di bonus"

Il Monza ha aperto alla cessione, manca solamente la quadra con la Fiorentina

A meno di colpi di scena, Andrea Colpani sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Ancora non c'è un'offerta adeguata e di conseguenza nemmeno un'intesa, ma l'affare si concluderà per 18 milioni di euro in prestito oneroso con obbligo di riscatto, aggiungendo bonus o percentuale sulla futura rivendita. I viola vogliono fortemente il giocatore e specie Raffaele Palladino, che ha chiesto alla sua dirigenza di riavere a disposizione il fantasista.

Il Monza ha aperto alla cessione, tutte le volontà coincidono, manca solo la quadra finale che dovrebbe essere raggiunta col prestito oneroso da circa 3 milioni, l'obbligo di riscatto a 12 e altri 3 milioni di bonus legati ad obiettivi di squadra facilmente raggiungibili. Colpani ha dato il suo benestare e gradisce eccome Firenze, aspetta solamente che le società si accordino sul tutto, mentre Palladino lo aspetta a sua disposizione il prima possibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

SABIRI A FIRENZE

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