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Gazzetta, Chiesa sarà nei convocati della Nazionale per le qualificazioni europee. Castrovilli resterà ancora fuori

La Gazzetta dello Sport nelle pagine di oggi ipotizza i convocati di Roberto Mancini per le sfide delle qualificazioni europee contro Grecia e Liechtenstein. Sicuramente ci sarà Federico Chiesa ma sec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 09:47
Gazzetta, Chiesa sarà nei convocati della Nazionale per le qualificazioni europee. Castrovilli resterà ancora fuori -
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La Gazzetta dello Sport nelle pagine di oggi ipotizza i convocati di Roberto Mancini per le sfide delle qualificazioni europee contro Grecia e Liechtenstein. Sicuramente ci sarà Federico Chiesa ma secondo il quotidiano sportivo Gaetano Castrovilli resterà ancora fuori. Per sostituire Pellegrini, il quale si è recentemente operato dopo il brutto infortunio, il ct della Nazionale italiana convocherà ancora una volta Tonali tagliando di fatto fuori il giovane talento viola.

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