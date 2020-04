Vivo resta anche l’interesse per Federico Chiesa: l’Inter è in pressing da un paio di anni sul talento viola che in estate entrerà nell’infinita lista di obiet- tivi contesi con la Juve. Dopo aver vinto il duello per Lukaku, l’Inter se ci sarà la possibilità proverà a fare il bis con il figlio d’arte, che con Conte potrebbe agire sia da esterno a tutto fascia – in un atteggiamento tattico molto spregiudicato – sia a punta esterna. Affare anche qui da circa 60 milioni, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla disponibilità a trattare di Commisso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.