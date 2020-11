Gazzetta, Callejon non ci sarà contro il Benevento, al suo posto giocherà Kouame. Pezzella…

Operazione Callejon, scrive La Gazzetta dello Sport. Cesare Prandelli ieri ha avuto un lungo contatto telefonico con l’attaccante spagnolo. José è ancora blindato in casa dopo aver contratto il Covid-19. Ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. I primi giorni della prossima settimana ci sarà un nuovo giro di tamponi in casa Fiorentina e la speranza del tecnico viola è quella che l’ex Napoli risulti finalmente negativo. E di conseguenza, con le necessarie precauzioni, possa riprendere ad allenarsi. Naturalmente Callejon non sarà disponibile alla ripresa del campionato per l’appuntamento al Franchi contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Al suo posto giocherà Kouame. Ma Prandelli spera di avere lo spagnolo disponibile, anche part-time, per la successiva trasferta a San Siro contro il Milan. In quel tipo di sfida l’esperienza di un giocatore come Josè sarebbe molto preziosa per la Fiorentina. Ieri, intanto, ha continuato a lavorare a parte capitan Pezzella. Si complica il suo percorso di recupero per il Benevento.

